Rollos de carne con tocino y verduras Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Rollos de carne de res rellenos de papa y jitomate, enrollados con tocino y cocidos en una salsa de jitomate. Ingredientes Sal y pimienta, al gusto

2 zanahorias, peladas y picadas en cuadritos en crudo

2 papas, peladas y picadas en cuadritos en crudo

4 jitomates grandes, cocidos y licuados

2 dientes de ajo, licuados

1 hoja de laurel ½ kilo de bisteces de res delgados

3 cucharadas de mostaza

100 gramos de tocino, en rebanadas delgadas

3 cucharadas de aceite

1 cebolla mediana, rebanada

Rajas de chiles jalapeños en vinagre, al gusto Cómo hacerlo 1. Cuece las zanahorias en una olla con agua hierviendo y sal duante 5 minutos. Agrega las papas y cocina durante 5 minutos más, hasta que la verdura esté cocida, pero firme. Escurre bien. 2. Cuece los jiotomates hasta que estén bien suaves y licúalos con el ajo, laurel y un poco de sal. Cuela. 3. Salpimienta los bisteces y úntalos por los dos lados con mostaza, rellénalos con la verdura, enróllalos y amárralos con una rebanada de tocino. 4. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y fríe los rollitos hasta que se hayan dorado uniformemente. Vierte encima la salsa de jitomate y agrega la cebolla y las rajas de jalapeño. Tapa y cocina a fuego suave hasta esté bien cocida. Revisa de vez en cuando y si necesita líquido, agrega agua caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.