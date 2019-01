Gorditas de tortilla y queso Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La masa de estas tortitas de maíz se prepara con tortillas, chile ancho y queso seco. Se sirven bañadas en jocoque. Ingredientes 24 tortillas frías, en trozos

1 taza de leche caliente

2 chiles anchos, desvenados

100 gramos de queso seco, rallado

Sal, al gusto

1/2 taza de aceite

1. Remoja las tortillas en la leche y los chiles en agua caliente hasta que queden bien suaves. Muele las tortillas y chiles remojados con el queso en un procesador de alimentos; Sazona con sal. 2. Forma las gorditas y, si sientes que la masa está un poco floja, agrega harina de maíz. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto y fríe las gorditas hasta que se hayan dorado uniformemente. Escurre el exceso de grasa y sirve con jocoque.

