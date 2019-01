Frijoles charros fáciles y rápidos Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Frijoles de la olla con tocino, cebolla, jitomate y cilantro. Remoja los frijoles durante toda la noche para ahorrar tiempo a la hora de cocinarlos. Ingredientes ½ kilo de frijoles, remojados durante toda la noche

Sal, al gusto

¼ kilo de tocino, picado

1 cebolla mediana, picada

1 diente de ajo, picado 4 chiles serranos verdes, en rajas

3 jitomates medianos, picados

8 ramitas de cilantro, picado

1. Enjuaga los frijoles y cuécelos en una olla cubiertos con agua limpia hasta que estén suaves. Sazona con sal en los últimos minutos de cocción. 2. Fríe el tocino en su propia grasa dentro de un sartén grande hasta que se haya dorado. Agrega cebolla, ajo y chiles serranos; cocina hasta que la cebolla se vea transparente y añade el jitomate y el cilantro. Cocina hasta que el jitomate cambie de color. 3. Vierte la mezcla dentro de la olla con los frijoles y deja que todo hierva junto durante unos minutos. 4. Sirve los frijoles calientes con con cebolla picada, cilantro picado y rajas de jalapeño en vinagre.

