Carne adobada estilo Sinaloa Tiempo Total 2 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Trozos de centro de paloma de res adobados en una salsa de chiles anchos y cascabel. La carne adobada se hornea cubierta de rebanadas de cebolla y jitomate. Ingredientes 3 chiles anchos, desvenados

5 chiles cascabel, desvenados

Vinagre de manzana, el necesario

Sal, al gusto

4 pimientas negras

4 dientes de ajo chicos

¼ de cucharadita de cominos 1 pizca de orégano seco

1 kilo de centro de paloma de res, en trozos

2 cebollas, rebanadas

4 jitomates, rebanados

25 aceitunas sin hueso

Rajas de chiles jalapeños en vinagre, al gusto

1. Tuesta los chiles sobre un comal caliente cuidando que no se quemen y remójalos en vinagre hasta que suavicen, aproximadamente 25 minutos. Escúrrelos y licúalos con sal, pimienta, ajo, comino y orégano seco. 2. Vierte el adobo sobre la carne dentro de un recipiente o bolsa de plástico y deja marinar dentro del refrigerador duante por lo menos 1 hora. 3. Precalienta el horno a 200º centígrados. Coloca la carne dentro de una cazuela de barro o refractario y cubre con rebanadas la cebolla, jitomate, aceitunas y jalapeño. Rocía el aceite encima, tapa y hornea durante 1 hora o hasta que la carne esté suave.

