Ensalada de carnitas Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Carnitas de cerdo, aguacate y rábanos. Esta receta de ensalada se "adereza" con una salsa de jitomate y chiles serranos asados. Ingredientes 3 aguacates, pelados y picados

2 limones, su jugo

1 kilo de carnitas de cerdo, en trozos

1 manojo de rábanos, picados

1 cebolla, finamente picada 3 ramitas de cilantro, picado

4 jitomates grandes

Chiles serranos verdes, al gusto

Sal, al gusto

¼ de kilo de queso Cotija Cómo hacerlo 1. Rocía los aguacates con el jugo de limón y mézclalos con las carnitas, rábanos, cebolla y cilantro. 2. Asa los jitomates y los chiles serranos en un comal caliente y licúalos juntos con un poco de sal. Vierte sobre la ensalada y espolvorea con el queso cotija.

