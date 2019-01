Empanadas rellenas de carne Tiempo Total 3 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 20 Empanadas rellenas de un picadillo de carne mixta de res y cerdo con pimiento morrón y cebolla. La masa de estas empanadas lleva queso Chihuahua. Ingredientes Masa 2 barritas (180 gramos) de margarina

1 taza de queso Chihuahua, rallado

2 tazas de harina

Sal y pimienta, al gusto

6 cucharadas de agua Relleno 2 cucharadas de aceite

½ kilo de carne de res y de cerdo, molidas

1 cebolla, picada

2 pimientos morrones, sin semillas y picados

1. Bate la margarina en un tazón hasta acremar, agrega el queso rallado y sigue batiendo. Incorpora poco a poco la harina, sal, pimienta y agua y sigue batiendo hasta formar una pasta manejable. Cubre el tazón y deja reposar dentro del refrigerador durante por lo menos 2 horas. Masa: 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y sofríe la cebolla y el pimiento morrón hasta que estén suaves, agrega la carne, sazona con sal y pimienta y cocina hasta que el líquido se haya evaporado. Deja que se enfríe completamente. Relleno: 5. Precalienta el horno a 180º centígrados y engrasa y enharina una o dos charolas para hornear. 6. Retira la masa del refrigerador, extiéndela sobre una superficie plana enharinada y córtala en cuadros de 10 centímetros de lado. Coloca 1 cucharada del picadillo en el centro de cada trozo de masa y dobla diagonamente formando un triángulo. 7. Acomoda las empanadas en la charola engrasada y hornea hasta que la masa esté cocida y ligeramente dorada, aproximadamente 30 minutos. Empanadas:

