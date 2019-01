Frijoles puercos con sardinas Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 3 H 30 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 24 Frijoles cocidos, machacados y fritos con chorizo, sardinas, queso, aceitunas y chiles jalapeños. Una receta para preparar en una ocasión especial. Ingredientes 1 kilo de frijoles, cocidos y machacados

Sal, al gusto

1 kilo de chorizo, en trozos y dorado

½ kilo de jitomates

¼ de kilo de chiles anchos, desvenados

1 cebolla grande, en trozos

Manteca de cerdo 1 lata de sardinas, sin espinas

½ kilo de queso añejo, rallado

1 frasco (240 gramos) de aceitunas sin hueso

Rajas de chiles jalapeños en vinagre, al gusto

Salsa picante de botella, al gusto

1 kilo de totopos de maíz

1. Cuece los frijoles en una olla con suficiente agua hasta que estén bien suaves. Agrega un poco de sal y machácalos bien. 2. Mientras los frijoles se cuecen, fríe el chorizo en un sartén grande hasta que se haya dorado. Reserva. 3. Cuece los jitomates con los chiles hasta que se hayan suavizado y licúa ambos ingredientes junto con la cebolla. Cuela. 4. Calienta la manteca en una cazuela grande de barro y sofríe la salsa anterior. Incorpora los frijoles machacados y cocina, sin dejar de mover, hasta que empiecen a hervir. Agrega el chorizo dorado, sardinas, queso rallado, aceitunas y jalapeños. 5. Sigue moviendo y añade poco a poco la salsa picante. Cocina a fuego bajo durante 30 minutos. Adorna los frijoles con totopos de maíz y cubos de queso.

