Frijoles refritos con chorizo y sardinas Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Los frijoles de la olla se muelen bien y se fríen en manteca de cerdo con chorizo, dos tipos de queso y chiles jalapeños y chipotles. Ingredientes ¼ de kilo de manteca de cerdo

½ kilo de chorizo, en trozos

½ kilo de frijoles cocidos

¼ de kilo de queso Cotija

1 lata chica de sardinas, sin espinas y escurridas 1 lata chica de chiles jalapeños, en rodajas

1 lata chica de chiles chipotles o al gusto

¼ de kilo de queso amarillo, en trozos

Cómo hacerlo 1. Calienta la manteca en una cacerola y fríe el chorizo hasta que se haya dorado. 2. Muele los frijoles cocidos con un poco de su caldo, procurando que no que queden muy aguados. Incorpóralos a la cacerola con el chorizo dorado y cocina, moviendo constantemente, hasta que empiecen a burbujear. 3. Sin dejar de mover, añade el queso Cotija rallado, luego las sardinas, jalapeño, chipotles y queso amarillo. Cocina durante unos minutos más y sirve sobre tostadas.

