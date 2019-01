Pollo en mole ranchero Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo en un mole sencillo de chile ancho, tomates verdes y especias. Una receta fácil y rápida. Ingredientes 1 pollo en piezas

1 trozo de cebolla

4 dientes de ajo

Sal, al gusto

4 chiles anchos, desvenados 3 clavos de olor

4 tomates verdes

4 pimientas

Manteca de cerdo, al gusto

1/2 taza de harina Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo cebolla y 2 dientes de ajo en una olla; Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que el pollo se haya cocido. 2. Mientras, remoja los chiles en agua caliente hasta que se hayan suavizado, aproximadamente 25 minutos. Licúalos con 2 dientes de ajo, clavos, tomates, pimientas y sal. 3. Calienta la manteca en una cacerola a fuego medio y dora la harina. Vierte poco a poco la salsa anterior, moviendo para deshacer los grumos. Deja que hierva y agrega suficiente caldo de pollo para darle la consistencia deseada. 4. Incorpora las piezas de pollo cocidas y deja que hiervan en la salsa durante unos minutos antes de servir.

