Mis camarones a la diabla Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Camarones en una mezcla de salsas cátsup, puré de tomate y salsa picante de botella. Hazlos tan picante como los quieras. Ingredientes 1 barrita (90 gramos) de mantequilla

1 botella (340 gramos) de salsa cátsup

1 envase (210 gramos) de puré de tomate

½ taza de salsa picante de botella (p. ej. Valentina® o Tamazula®)

Azúcar, al gusto

Sal y pimienta, al gusto

1 kilo de camarones Cómo hacerlo 1. Derrite mitad de la mantequilla en una cacerola a fuego suave. Agrega la salsa cátsup, puré de tomate, mitad de la salsa picante y azúcar; mezcla bien y cocina hasta tener una salsa ligeramente espesa. 2. Mientras, derrite el resto de la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Salpimienta los camarones y sofríelos hasta que cambien de color. 3. Vierte la salsa sobre los camarones y cocina todo junto durante unos minutos. Rectifica el sazón y si lo deseas agrega más salsa picante. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

