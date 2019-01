Arroz verde al horno Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 El arroz se hornea bañado en una salsa de chile poblano con crema y cubierto con queso. Una receta simplemente deliciosa. Ingredientes 2 tazas de arroz

½ limón, el jugo

½ cebolla

Sal, al gusto

1 taza de crema

3 chiles poblanos, desvenados y sin semillas

¼ de kilo de queso para fundir, rallado

½ barrita (45 gramos) de mantequilla, en trozos Cómo hacerlo 1. Enjuaga el arroz, colócalo en un recipiente y cúbrelo con agua. Agrega el jugo de limón y deja reposar durante 30 minutos. Enjuágalo de nuevo. 2. Hierve 3 tazas de agua, agrega el arroz, cebolla y sal al gusto, tapa y ccocina a fuego bajo durante 15 minutos. 3. Precalienta el horno a 175° centígrados y engrasa con mantequilla un refractario o molde para hornear. 4. Licúa los chiles con la crema y vierte sobre el arroz; revuelve con cuidado. Coloca la mitad del arroz en el fondo del refractario engrasado y distribuye encima mitad del queso y mitad de la mantequilla. Cubre con el resto del arroz y coloca encima el queso y la mantequilla restante. 5. Hornea hasta que el líquido se haya absorbido y el queso derretido.

