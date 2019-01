Pollo al Jerez Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El pollo se cuece en su jugo con un poco de jerez, jamón y hierbas de olor. Una receta sencilla para un platillo lleno de sabor. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

1 pollo piezas

50 gramos de jamón, picado

1 ramito de hierbas de olor

¼ de taza de jerez seco

Sal y pimienta, al gusto

1 cucharada de perejil picado

1. Calienta el aceite en una cacerola amplia y sofríe las piezas de pollo hasta que se hayan dorado uniformemente. Añade el jamón, hierbas de olor, jerez, sal y pimienta. Tapa y cocina a fuego bajo hasta que el pollo quede bien suave. 2. Sirve y adorna con perejil y rebanadas de aceituna.

