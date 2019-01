Pollo en salsa de limón y vino blanco Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Las piezas de pollo se sazonan con limón y se cocinan en una mezcla de vino blanco, champiñones y perejil. Ingredientes 1 pollo en piezas

Sal y pimienta, al gusto

3 limones, el jugo

3 cucharadas de margarina

1 cucharada de harina ¼ de taza de vino blanco seco

1 lata (380 gramos) de champiñones rebanados

1 taza de agua

1 cucharada de perejil, picado Cómo hacerlo 1. Lava las piezas de pollo, sécalas y sazónalas con sal, pimienta y jugo de limón. 2. Derrite la margarina en un sartén grande a fuego medio y fríe las piezas de pollo hasta dorarlas uniformemente; añade la harina y, sin dejar de mover, el vino, los champiñones con todo y jugo, agua, perejil, sal y pimienta. 3. Tapa y cuece a fuego suave hasta que el pollo se haya cocido completamente.

