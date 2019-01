Albóndigas mixtas en chipotle Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Albóndigas de carne mixta de res y cerdo con pasas y en una salsa de jitomate con chiles chipotles adobados y tocino. Prueba esta receta, es fácil. Ingredientes ½ kilo de carne molida de res

½ kilo de carne molida de cerdo

½ taza de pasas

1 bolillo, en trozos y remojado en leche

½ cebolla

1 pizca de comino

1 diente de ajo Sal y pimienta, al gusto

1 cucharada de aceite

¼ de kilo de tocino, picado

1 kilo de jitomates

2 chiles chipotles adobados

Licúa el bolillo con la leche, cebolla, comino, ajo, sal y pimienta. Vierte sobre la carne y mezcla bien. Forma albóndigas grandes. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y fríe el tocino hasta que quede crujiente. Agrega las albóndigas y cocina hasta dorarlas uniformemente. 4. Cuece los jitomates en agua hirviendo, pélalos y licúalos con chipotle, sal y 2 tazas de agua; vierte sobre las albóndigas doradas y, si es necesario, agrega suficiente agua como para cubrirlas. Cocina hasta que las albóndigas estén bien cocidas, aproximadamente 15 minutos.

