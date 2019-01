Flor de calabaza rellena de requesón Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 10 Las flores de calabaza se rellenan de una mezcla de requesón con nuez y se hornean cubiertas de queso parmesano. Ingredientes 20 flores de calabaza

1 taza de requesón fresco

1 taza de nuez picada

1/3 taza de pan molido

1 limón, su ralladura 2 cucharadas de perejil picado

Sal y pimienta, al gusto

2 claras de huevo

1/2 barrita de mantequilla derretida

1 taza de queso parmesano rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170º centígrados y engrasa ligeramente un refractario de vidrio. Lava las flores con mucho cuidado y quítales el pistilo. 2. Mezcla el requesón con la nuez, pan molido, ralladura de limón, sal y pimienta. Bate las claras de huevo a punto de turrón e incorpóralas al requesón. 3. Rellena las flores de calabaza con la mezcla anterior y acomódalas en el refractario engrasado; vierte encima la mantequilla derretida y espolvoréalas con el queso parmesano. 4. Hornea durante 15 minutos y sirve inmediatamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.