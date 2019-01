Burritos de carne de res Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 18 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Carne deshebrada de res en una salsa de jitomate y tomate con cebolla y ajo. El guiso se sirve en las tortillas de harina. Ingredientes 1 cucharada de aceite

2 jitomates medianos

700 gramos de tomates verdes

½ cebolla

2 dientes de ajo Sal, al gusto

500 gramos de falda de res, cocida y deshebrada

12 tortillas de harina

½ taza de crema Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén a fuego suave. Licúa los jitomates junto con los tomates cebolla, ajo y sal. Vierte dentro del sartén con el aceite caliente y sofríe durante unos minutos, agrega la carne deshebrada y deja que todo hierva a fuego suave durante 10 minutos. 2. Sirve en las tortillas de harina, agrega crema y enrolla los burritos.

