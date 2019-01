Huevos con atún y papas Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 El atún y las papas se guisan en una salsa de jitomate antes de incorporarse al huevo. Un platillo saludable tanto a la hora del desayuno como de la comida. Ingredientes 3 papas chicas, cocidas

Sal, al gusto

1 cucharada de aceite

½ cebolla, picada

2 jitomates, picados

1 lata (170 gramos) de atún, escurrido y desmenuzado

3 huevos

Chile serrano picado, al gusto Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en una olla con agua hirviendo y sal hasta que puedas picarlas fácilmente con un tenedor, entre 20 y 25 minutos. Pélalas y córtalas en cubos chicos. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego suave y sofríe la cebolla y el jitomate durante 10 minutos. Añade las papas y el atún, mezcla con cuidado y sigue cocinando. 3. Bate los huevos con el chile y vierte sobre el atún; revuelve y cocina hasta que el huevo se haya cuajado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.