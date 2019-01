Pimientos rellenos con arroz y carne Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 10 Los pimientos se rellenan de una mezcla de arroz con carne molida de res y se hornean bañados en una salsa de jitomate con crema. Ingredientes 1 ½ tazas de agua

2 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta, al gusto

2 dientes de ajo, picados

¾ de taza de arroz, enjuagado 2 cucharadas de aceite

300 gramos de carne molida de res

10 pimientos morrones verdes

1 lata (210 gramos) de puré de tomate sazonado

1. Coloca el agua en una cacerola a fuego medio-alto junto con la mantequilla, 1 diente de ajo y sal. Cuando empiece a hervir agrega el arroz, tapa, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que el arroz haya absorbido el agua, aproximadamente 20 minutos. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego bajo. Salpimienta la carne molida y agrega el ajo. Sofríela en el aceite calienta hasta que se haya cocido. Mezcla con el arroz. 3. Rebana la parte superior de los pimientos y retira con cuidado las semillas. Sumérgelos en una olla con agua hirviendo durante 5 minutos; escúrrelos y rellénalos con la mezcla de arroz y carne. 4. Engrasa ligeramente un refractario de vidrio y acomoda dentro los pimientos rellenos. Mezcla el puré de tomate con la crema y vierte sobre los morrones. 5. Hornea en el horno precalentado a 175º centígrados durante durante 20 o 25 minutos.

