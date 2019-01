Carne en su jugo especial Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Trozos de bola o centro de paloma de res y tocino se cuecen en el jugo de la carne con un poco de jugo de piña, chile serrano y cilantro. Ingredientes 3 litros de agua

4 cubos de consomé de pollo granulado

2 cucharadas de aceite

¼ de kilo de tocino, picado

1 kilo de carne de res (bola o centro de paloma), picada 20 ramas de cilantro

8 chiles serranos verdes

1 taza de jugo de piña

1 cebolla, finamente picada

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y fríe el tocino hasta que se haya dorado. Retira el exceso de grasa y agrega la carne de res; cocina, moviendo constantemente, hasta que haya perdido su color rojo. 2. Agrega el agua y deja que empiece a hervir, luego añade el consomé de pollo. 3. Licúa el cilantro con los chiles serranos y el jugo de piña; vierte dentro de la olla con la carne. Cocina a fuego lento hasta que la carne esté suave, aproximadamente 30 minutos. 4. Sirve con cebolla picada encima y gotas de jugo de limón. Acompaña con frijoles refritos.

