Pollo al vapor simple Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 El pollo se sazona con una pasta de cebolla y ajo y se cuece al vapor dentro de la olla de presión. Una receta rápida y fácil. Ingredientes 1 pollo grande entero y con sus menudencias

1 cebolla en trozos

1 diente de ajo

Sal y pimienta negra molida, al gusto

3 cucharadas de aceite

1 taza de agua Cómo hacerlo 1. Lava el pollo y sécalo bien con una toalla de papel. Licúa la cebolla y el ajo con sal y pimienta hasta obtener una pasta homogéna. Sazona con ésta el pollo por fuera y por dentro, así como las menudencias. 2. Calienta el aceite en la olla de presión y dora el pollo entero por todos lados. Mientras se dora, vuelve a untarlo con la pasta de cebolla y ajo 1 o 2 veces más. 3. Saca el pollo de la olla de presión y vierte dentro de ésta el agua. Coloca la parrilla vaporera dentro de la olla y coloca el pollo encima. Tapa y cocina a presión entre 15 y 20 minutos al momento que empieza a sonar la válvula.

