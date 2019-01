El mejor daiquiri de fresa Average Ratings from Allrecipes Mexico (3) Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una mezcla deliciosa de fresas congeladas con dos tipos de limón, azúcar y, po su puesto, ron. La receta es deliciosa con o sin ron, para quienes no toman. Ingredientes 6 tazas de hielo

½ taza de azúcar refinada

125 g de fresas congeladas

1/8 de taza de jugo de limón real

½ taza de jugo de limón sin semilla

¾ de taza de ron

¼ de taza de refresco de limón Cómo hacerlo 1. Coloca el hielo, azúcar y fresas en una licuadora. Agrega el jugo de limón, lima y refresco. Licua hasta lograr una consistencia homogénea. Vierte sobre las copas y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.