Pollo suave Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 El pollo entero se cocina en su caldo, luego se fríe en aceite y se cocina de nuevo en su caldo. El resultado final es un pollo tan suave que se deshace en tuboca. Ingredientes 1 pollos entero

1 cucharada de sal

2 cucharaditas de pimienta negra molida

4 dientes de ajo, picados

2 cucharadas de vinagre blanco 4 cebollas medianas, fileteadas

4 jitomates, picados

1 chile serrano verde, picado

1 cucharada de salsa inglesa

3 cucharadas de aceite Cómo hacerlo 1. Enjuaga el pollo por dentro y por fuera, sécalo con una toalla de papel y sazónalo con sal, pimienta, ajo y vinagre. Colócalo dentro de un recipiente o bolsa de plástico y deja reposar dentro del refrigerador durante toda la noche. 2. Saca el pollo del refrigerador y colócalo dentro de una olla, agrega la cebolla, jitomates, chile y salsa inglesa. Cubre con agua, tapa y cocina durante 45 minutos o hasta que el pollo se haya cocido. Separa el pollo del caldo. 3. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y fríe el pollo hasta que se haya dorado uniformemente. Retira el exceso de grasa y agrega el caldo de coción. Cocina a fuego suave durante 10 minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

