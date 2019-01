Frijoles a la charra Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Una mezcla de frijoles enteros y molidos en su caldo con cueritos de cerdo, cerveza y su recaudo de jitomate con cebolla y chile serrano. Ingredientes ½ kilo de frijol peruano, cocido

Sal, al gusto

1 cucharadas de manteca de cerdo

1 cebolla grande, finamente picada

Chiles serranos verdes al gusto, rebanados

¼ de kilo de jitomates, picados

1 taza de cueritos, en trozos pequeños

1. Calienta la manteca en una cazuela de barro y sofríe la cebolla y los chiles serranos durante unos minutos. Agrega el jitomate y cocina hasta que cambie de color. 2. Licúa la mitad de los frijoles y agrégalos a la cazuela junto con los frijores enteros y el caldo. Cuando la mezcla empiece a hervir, agrega los cueritos y la cerveza; sazona con sal y cocina a fuego suave de 10 a 15 minutos. 3. .

