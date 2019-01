Gorditas de maíz rellenas de elote y rajas Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 24 Gorditas de masa de maíz rellenas de un guiso de elote con rajas de chile poblano y fritas. Sírvelas con crema y queso. Ingredientes 10 elotes tiernos, desgranados

3 chiles poblanos, asados, pelados, desvenados y en rajas

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1/3 de taza de agua hirviendo

Sal, al gusto

1 kilo de masa de maíz

1 taza de crema

1 tasa de queso fresco desmoronado Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla en una cacerola a fuego medio y sofríe los granos de elote durante 3 minutos, añade el agua hirviendo, tapa y cocina a fuego lento hasta que el agua se haya evaporado. Apaga, agrega las rajas de chile poblano y sazona con sal. 2. Amasa la masa de maíz con un poco de sal y agua. Forma las gortitas y rellénalas con el guiso de elote y rajas. Calienta abundante aceite en un sartén hondo y fríe las gorditas rellenas hasta que estén bien doradas. Colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. 3. Sirve las gorditas con crema y queso. 4. En un tazón revuelve la crema y el queso. Reserva.

