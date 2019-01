Gorditas de harina con mayonesa Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 16 Una mezcla única de harina de trigo, mayonesa, natas y manteca vegetal. Si lo deseas, sustituye natas por mantequilla y manteca vegetal por manteca de cerdo. Ingredientes 1 kilo de harina de trigo

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharada de sal molida

4 huevos

1 taza de mayonesa

1 taza de natas

200 gramos de manteca vegetal

1. Cierne la harina con el polvo para hornear y la sal dentro de un tazón grande. Haz una fuente y agrega en el centro de la misma los huevos, mayonesa y natas; mezcla bien. Añade la manteca vegetal, revuelve e incorpora la leche tibia. Amasa todo hasta formar una pasta suave y manejable. 2. Forma bolitas de masa del tamaño deseado y extiéndelas con el rodillo sobre una superficie plana enharinada. 3. Coloca las gorditas sobre un comal antiadherente caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. Sírvelas calientes acompañadas con frijoles refritos.

