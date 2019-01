Pay de acelgas con salchicha Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 El relleno de esta pay es una mezcla de acelgas con salchicha y perejil. La base es una receta básica que puedes preparar con tiempo de anticipación. Ingredientes Base 300 gramos de harina

½ cucharada de polvo de hornear

½ cucharadita de sal

50 gramos de azúcar

150 gramos de mantequilla

1 huevo

2 cucharadas de agua fría

1 yema de huevo para barnizar Relleno 1 kilo de hojas de acelgas

2 dientes de ajo, pelados y picados

1 manojo de perejil, lavado, desinfectado y picado

1 cucharada de aceite

200 gramos de salchichas, picadas

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Cierne la harina con el el polvo para hornear, sal y azúcar; forma una fuente y pon en el centro la mantequilla y el huevo entero. Mezcla bien con la punta de los dedos o un tenedor, incorpora el agua fría y sigue mezclando, sin amasar, hasta tener una pasta manejable. 2. Divide la pasta en 2, forma 2 círculos y mételos dentro de bolsas de plástico. Deja que reposen dentro del refrigerador durante por lo menos 15 minutos. Base: 4. Cuece las acelgas en una olla con agua, escúrrelas bien y pícalas. Mézclalas con el ajo y el perejil. 5. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe las salchichas hasta que se vean ligeramente doradas, incorpora la mezcla de acelgas y sazona con sal y pimienta. Reduce el fuego y cocina durante 5 minutos. Permite que se enfríe. Relleno: 7. Precalienta el horno a 200º centígrados y engrasa un molde para pay de 25 centímetros de diámetro. 8. Extiende 1 círculo de pasta sobre una superficie plana enharinada y forra el fondo y las orillas del molde; agrega el relleno de acelgas con salchicha. Extiende el resto de la pasta y cubre con ella el pay, presionando las orillas con un tenedor para sellar bien. 9. Haz un corte en forma de X en el centro de la superficie del pay y barniza con la yema de huevo. 10. Hornea hasta que el pay se haya dorado ligeramente. Montaje: Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.