Albóndigas en salsa blanca Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 10 Albóndingas con carnes de cerdo, ternera, pollo y tocino en una salsa blanca con leche y caldo de pollo. Ingredientes ½ kilo de carne molida de cerdo

½ kilo de carne molida de ternera

2 pechugas de pollo, molidas

100 gramos de tocino, finamente picado

2 cucharadas de apio, finamente picado

1 cucharada de cebolla, finamente picada

2 cucharadas de pimiento morrón finamente picados 2 huevos enteros

2 cucharadas de pan molido

Sal de ajo y pimienta, al gusto

3 cucharadas de mantequilla

1 taza de salsa blanca preparada (ver nota)

1 taza de leche evaporada

1. Mezcla las carnes molidas con el tocino, apio, cebolla, morrón, huevo pan molido, sal de ajo y pimienta. Forma las albóndigas del tamaño de una nuez grande y fríelas rápidamente en una cacerola con la mantequilla caliente. 2. Retira las albóndigas de la cacerola y agrega la salsa blanca, leche evaporada y caldo de pollo. Sazona con sal y pimienta y, cuando empiece a hervir, regresa las albóndigas. Tapa y cocina fuego suave hasta que las albóndigas se hayan cocido y la salsa espesado. Si la salsa está demasiado espesa, agrega un poco de más de caldo con leche.

