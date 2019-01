Sopa de albóndigas de pollo almendradas Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pechuga de pollo molida con almendras y un toque de nuez moscada. Las albóndigas se cuecen en caldo de pollo. ¡Deliciosas! Ingredientes 1 pechuga de pollo molida

8 almendras, peladas y molidas

1 huevo

½ bolillo, remojado en leche

3 ramas de perejil

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta, al gusto

1. Calienta el caldo de pollo y el perejil en una olla y deja que hierva. 2. Mezcla la pechuga de pollo con las almendras, huevo, bolillo, nuez moscada, sal y pimienta. Forma albóndigas del tamaño de una nuez y mételas a la olla con el caldo hirviendo; cocina hasta que las albóndigas se hayan cocido perfectamente.

