Sopa de pollo con huevo Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Pechuga de pollo, huevos cocidos y chícharos en caldo de pollo con crema y leche. Una sopa original con muy buen sabor. Ingredientes 2 litros de caldo de pollo

2 cucharadas de aceite vegetal

1 pechuga de pollo, cocida y en cubitos

½ taza de chícharos precocidos

1 diente de ajo, picado

½ cebolla, rallada 2 huevos cocidos, yemas y claras separadas

5 ramas de perejil, finamente picado

Sal y pimienta, al gusto

½ taza de crema

1 taza de leche Cómo hacerlo 1. Hierve 1 1/2 litros de caldo de pollo en una olla y mantenlo a fuego suave. 2. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola y fríe la pechuga cocida junto con los chícharos hasta que la pechuga se vea ligeramente dorada. Agrega 1/2 taza de caldo de pollo y deja que hierva unos minutos. Vierte dentro de la olla con el caldo caliente. 3. Calienta 1 cucharada de aceite en otro sartén y sofríe el ajo y la cebolla hasta que se vean transparentes. Pica las yemas de huevo y agrégalas a la cacerola junto con el perejil y 1 taza de caldo de pollo. Sazona con sal y pimienta y deja que hierva a fuego suave durante unos minutos. Vierte la mezcla dentro de la olla con el caldo y el pollo. 4. Pica las claras de huevo y añadelas a la olla con la sopa. Incorpora la crema y la leche; cocina durante unos minutos más y sirve inmediatamente.

