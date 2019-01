Queso con mermelada de jalapeño Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 La barra de queso crema se baña con una mermelada de jalapeño y jugo de limón. Esta botana de queso se sirve untada sobre galletas saladas. Ingredientes 2 chiles jalapeños frescos, sin semillas y finamente picados

4 cucharadas de azúcar, o al gusto

2 cucharadas de vinagre de manzana

1 limón, su jugo

1 barra (190 gramos) de queso crema

1. Colica chiles, azúcar, vinagre y jugo de limón en una olla chica a fuego medio-bajo. Cocina hasta que la mezcla haya tomado la consistencia de una mermelada. Deja enfriar. 2. Pon el queso en el centro de un platón chico y vierte encima la mermelada de jalapeño. Rodea el queso con las galletas saladas y sirve como botana.

