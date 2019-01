Queso con mermelada de chipotle Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 La receta perfecta para una botana fácil y sabrosa. El queso crema se baña de una mezcla de mermelada de chabacano con adobo de chile chipotle. Ingredientes 1 lata (380 gramos) de chile chipotle en adobo

1 frasco (270 gramos) de mermelada de chabacano

2 barras (190 gramos cada una) de queso crema Cómo hacerlo 1. Separa el adobo de los chiles y mézclalo con la mermelada de chabacano hasta obtener una sals homogénea. Vierte la salsa sobre la barra de queso crema y reserva los chiles chipotles para otro uso. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.