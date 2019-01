Medallones de pollo con salsa de aguacate Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Una receta fácil y rápida. Medallones de pechuga de pollo dorados en un poco de aceite y bañados en una salsa de aguacate y yogurt. Ingredientes 2 cucharadas de aceite vegetal

4 medallones de pechuga de pollo

Sal y pimienta, al gusto Salsa 1 aguacate grande maduro, su pulpa

3 cucharadas de aceite de oliva

1 trozo de cebolla

1 ajo, picado

½ taza de yogurt natural

Calienta el aceite en un sartén antiadherente a fuego medio. Salpimienta los medallones de pollo y fríelos en el aceite caliente hasta que se hayan dorado ligeramente, entre 4 y 5 minutos por lado. 2. MIentras, licúa todos los ingredientes de la salsa. 3. Sirve los medallones de pechuga de pollo bañados en la salsa de aguacate.

