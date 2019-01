Licuado de plátano tipo smoothie Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Plátanos congelados licuados con fresas y jugo de guayaba. Este licuado tipo smoothie es dulce y refrescante. Ingredientes 4 plátanos, congelados sin pelar

1 taza de fresas

1 taza de jugo de guayaba comercial Cómo hacerlo 1. Pela los plátanos congelados y licúalos junto con las fresas y el jugo de guayaba. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.