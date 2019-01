Fajitas de pollo con crema Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Fajitas de pollo con papas, aceitunas y crema. Una receta sencilla para preparar sin muchos ingredientes ni complicaciones. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

1 kilo de fajitas de pollo

Sal y pimienta, al gusto

2 papas grandes, peladas y en cubitos

½ kilo de crema

1 lata (378 gramos) de leche evaporada

200 gramos de aceitunas sin hueso Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Salpimienta las fajitas y saltéalas en el aceite caliente hasta que cambien de color. Agrega las papas y cocina durante 3 minutos más. 2. Mezcla la crema con la leche evaporada y vierte sobre el pollo. Agrega las aceitunas, tapa y cocina a fuego bajo hasta que el pollo se haya cocido y las papas suavizado, aproximadamente 15 minutos. Si es necesario, agrega más sal.

