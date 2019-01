Sopa de médula con garbanzo Tiempo Total 2 H Tiempo Activo 1 H 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Sopa de médula de res con garbanzos y en caldo de res con jitomate. Un alimento completo para toda la familia. Ingredientes 2 litros de caldo de res

3 jitomates

1 trozo de cebolla

200 gramos de garbanzos, remojados toda la noche

2 ramas de epazote, picado

½ kilo de médula, cortada en trozos de 1 centímetro

Chile chipotle adobado, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el caldo de res en una olla a fuego medio. 2. Licúa los jitomates con la cebolla, cuela y vierte sobre el caldo caliente. Deja que la mezcla hierva durante 10 minutos y rectifica la sazón. 3. Pela los garbanzos remojados y agrégalos al caldo junto con el epazote. Hierve hasta que los garbanzos estén suaves, aproximadamente 1 hora y 30 minutos. 4. Incorpora la médula y el chipotle; cocina hasta que ésta se haya cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.