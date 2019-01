Pollo a la hierbabuena Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo en una salsa espesa de hierbabuena y naranja. Un platillo fácil de preparar con un sabor fuera de serie que será del agrado de todos. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

1 pollo en piezas

½ cebolla

1 diente de ajo

Sal, al gusto

1 taza de jugo natural de naranja 1 cucharada de ralladura de naranja

1 taza de hojas de hierbabuena fresca, picada

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de fécula de maíz

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y fríe las piezas de pollo hasta que se hayan dorado uniformemente. Cubre el pollo con agua y agrega cebolla, ajo y sal. Deja que empiece a hervir, tapa y reduce el fuego a bajo; cocina hasta que esté suave. 2. Mientras mezcla jugo de naranja, ralladura de naranja, hierbabuena y azúcar en un recipiente. Deja reposar durante por lo menos 10 minutos. 3. Retira el pollo cocido de la cacerola, cuela el caldo y regresa solo 2 tazas del mismo a la cacerola. Disuelve la fécula de maíz en un poco de agua natural y mézclala con el caldo en la cacerola. Cocina a fuego suave hasta que el caldo se espese y agrega la mezcla de naranja y hierbabuena..vacíala a la budinera, deja hervir hasta que espese ligeramente y se haga salsa, agrega los ingredientes en reposo, las piezas de pollo, vinagre y sal. Deja hirviendo 3 minutos y rectifica la sazón. 4. Regresa el pollo a la cacerola, añade el vinagre y sazona con sal. Cocina durante unos minutos hasta que todo se haya calentado y los sabores integrado.

