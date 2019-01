Salsa de tomates milperos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 18 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Tomates milperos cocidos con chile verde y ajo. Una vez lista, esta salsa se mezcla con cebolla y cilantro frescos. Prepara esta receta cada que necesites salsa para tacos u otros platillos mexicanos. Ingredientes ½ kilo de tomates verdes milperos

3 chiles serranos verdes o al gusto

1 diente de ajo

1 cucharadita de consomé de pollo granulado

1 pizca de azúcar

1 trozo de cebolla, picada

1 trozo de cebolla, picada

8 ramas de cilantro, picado Cómo hacerlo 1. Coloca los tomates, chiles y ajo en una olla con un poco de agua. Agrega el consomé granulado y cuece hasta que los tomates estén suaves. Licúalos con todo y líquido. 2. Vierte dentro de de una salsera y agrega azúcar, cebolla y cilantro.

