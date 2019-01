Pollo rostizado en crema de champiñones Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 6 Piezas de pollo rostizado bañado en una crema de champiñones, queso y un toque de nuez moscada. Una receta muy fácil que te hará lucir como una verdadera profesional de la cocina. Ingredientes 1 pollo rostizado, sin piel y cortado en piezas

1 taza de crema

1 lata (380 gramos) de champiñones, escurridos

1 1/2 tazas de queso adobera desmoronado

1 cucharada de consomé de pollo granulado

1 pizca de nuez moscada

Pimienta blanca molida al gusto

1. Precalienta el horno a 180 ºC y acomoda las piezas de pollo en un refractario para hornear. 2. Licua juntos la crema, champiñones, 1/2 taza de queso adobera, consomé granulado, nuez moscada y pimienta. Vierte sobre el pollo y cubre con el resto del queso adobera. 3. Hornea hasta que el queso se haya derretido, entre 10 y 15 minutos.

