Rajas con crema y jitomate Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Rajas de chile poblano y rebanadas de cebolla guisadas en una salsa de jitomate y servidas con queso y crema. Ingredientes 3 jitomates grandes

3 cucharadas de aceite

10 chiles poblanos, sin semillas y en rajas

1 cebolla, rebanada

Consomé de pollo granulado

1 taza queso rallado

1. Cuece los jitomates en agua hirviendo hasta que estén suaves. 2. Mientras, calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio y sofríe las rajas durante unos minutos, hasta que se suavicen. Incorpora la cebolla y cocina hasta que se haya acitronado. 3. Pela los jitomates cocidos, licúalos sin agua y viértelos dentro del sartén con las rajas. Sazona con el consomé granulado y cocina a fuego suave hasta que la mayor parte del líquido se haya evaporado. 4. Sirve las rajas calientes, espolvorea con queso y agrega crema encima.

