Pollo con manzana Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 El pollo se cuece completamente, luego se cocina durante unos minutos más junto con las manzanas dando como resultado un platillo ligeramente dulce. Ingredientes 1 pollo en piezas, sin piel

½ cebolla

1 diente de ajo

Sal, al gusto

5 manzanas, peladas, sin corazón y en gajos

2 cucharadas de jugo de limón

2 cucharadas de miel de agave

Coloca el pollo, cebolla y ajo en una olla; cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya cocido. 2. Coloca los gajos de manzana en un tazón, rocía con el limón, agrega la miel de agave y 1 taza de agua. Deja reposar. 3. Escurre el pollo cocido y ponlo en una cacerola junto con las manzanas y el líquido que se remojaron. Tapa y deja que hiervan juntos durante 5 minutos o hasta que la manzana esté suave, pero no deshaciéndose. 4. Sirve caliente y, si lo deseas, espolvorea con canela en polvo.

