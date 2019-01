Caldo de pescado rápido Tiempo Total 9 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 9 Min Porciones 6 Una receta fácil para un caldo de pescado con calabacitas y zanahoria. Prepara este platillo saludable en cuestión de minutos. Ingredientes 1 kilo de pescado bagre o cazón, en trozos

2 cucharadas de aceite

½ cebolla, rebanada en medias lunas

2 jitomates, picados

2 zanahorias, peladas y en rodajas 2 calabacitas, en rodajas

½ taza de fruta en vinagre

10 ramitas de perejil

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Enguaja el pescado con agua fría y sécalo con una toalla de papel. 2. Calienta el aceite en una olla a fuego medio y sofríe la cebolla y el jitomate durante unos minutos. Agrega las zanahorias y las calabacitas y cocina durante 3 minutos; cubre con agua y sazona con sal. Cocina hasta que la verdura se haya ablandado un poco, alrededor de 7 minutos. 3. Añade la fruta en vinagre y el pescado en trozos; cocina durante 5 minutos o hasta que el pescado se haya cocido. Retira del fuego, agrega las ramas de perejil y tapa la olla durante unos minutos. Sirve caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.