Sangría refrescante Tiempo Total 12 Min Tiempo Activo 2 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Esta sangría es un poco diferente de la receta clásica española, pero aún así es una bebida deliciosa y refrescante. Ingredientes 1 botella (750 ml) de vino tinto

1 litro de limonada

1 naranja

2 limones

1 taza de piña fresca, pelada y picada

1 taza de cerezas frescas, sin semilla y en mitades Cómo hacerlo 1. Corta la fruta en trozos pequeños y colócala en una jarra. Deja que los cítricos reposen un rato para que se maceren y le den más sabor a la bebida. 2. Agrega el vino tinto y la limonada. Deja que repose un par de horas antes de servir.

