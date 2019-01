Pollo BBQ en microondas Tiempo Total 18 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 8 Min Porciones 6 Prepara este pollo BBQ de principio a fin en menos de 20 minutos. La salsa BBQ se prepara con salsa cátsup, salsa inglesa, mostaza y aceite vegetal. Ingredientes 1 pollo, en piezas

1 taza de salsa cátsup

1 cucharada de salsa inglesa

1 cucharada de mostaza

3 cucharadas de aceite Cómo hacerlo 1. Engrasa ligeramente un refractario de vidrio y acomoda dentro del mismo las piezas de pollo, sin encimar. 2. Licúa la salsa cátsup, salsa inglesa y mostaza hasta mezclar. Sin dejar de licuar, agrega poco a poco el aceite. Vierte sobre las piezas de pollo y tapa con plástico adherente. 3. Hornea dentro del microondas a temperatura alta durante 5 minutos. Voltea y hornea durante otros 5 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.