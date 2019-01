Pierna adobada Tiempo Total 2 H 45 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 1 H Porciones 6 Trozos de pierna de cerdo adobada en una salsa de chile ancho. La pierna se hornea hasta que queda ligeramente dorada. Ingredientes 1 kilo de pierna de cerdo, en trozos

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 hojas de laurel

Sal, al gusto

Coloca la pierna, ½ cebolla, 1 diente de ajo y 1 hoja de laurel en una olla; cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que se haya cocido. 2. Mientras, cuece los chiles en una olla con agua hasta que se suavicen y licúalos junto con ½ cebolla, 1 diente de ajo, 1 hoja de laurel y muy poca agua. Cuela y agrega sal al gusto. 3. Escurre la carne cocida y colócala en un refractario rectangular. Agrega un poco del caldo al adobo de chile ancho, mezcla y vierte sobre la carne. Tapa y deja reposar durante 1 hora dentro del refrigerador. 4. Precalienta el horno a 180º centígrados y hornea la carne adobada durante 45 minutos o hasta que dore ligeramente.

