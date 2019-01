Ceviche de salchicha Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Un ceviche diferente para los amantes de la carne. Esta receta mezcla ingredientes similares a los del ceviche de pescado, pero con salchichas. Ingredientes ½ kilo de salchichas, picadas

6 jitomates, sin semillas y picados

1 cebolla, picada

2 limones, su jugo

1 naranja, su jugo

2 chiles serranos verdes, picados

1 taza de cilantro picado

2 cucharadas de salsa cátsup 1 cucharadita de salsa inglesa

1 cucharadita de salsa de soya

1 cucharadita de jugo sazonador (p. ej. Maggi®)

Sal y pimienta, al gusto

Tostadas

2 aguacates, rebanados

1. Mezcla todos lo singredientes en un tazón grande, revuelve con cuidado y tapa con plástico adherente. Deja reposar dentro del refrigerador durante 30 minutos. 2. Sirve sobre tostadas y agrega aguacate y salsa picante al gusto.

