Pollo con jugo de verduras Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 El pollo se cuece lentamente con zanahorias y papas en jugo de 8 verduras. Sustituye o agrega verduras a tu gusto. Ingredientes 6 piezas de pollo, sin piel

2 zanahorias, peladas y en rodajas

1 papa, pelada y en cubos

1 lata (340 mililitros) de jugo de 8 verduras

1 cubito de consomé de pollo

Sal (opcional) Cómo hacerlo 1. Coloca las piezas de pollo en una cacerola junto con la zanahoria, papa, jugo de verduras y cubito de consomé. Tapa bien y cocina a fuego suave hasta que las piezas de pollo estén bien cocidas, aproximadamente 30 minutos. 2. Checa después de los primeros 20 minutos y, si es necesario, agrega sal y agua. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.