Lomo en salsa de Coca–Cola® Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Lomo de cerdo deshebrado con papas cambray y en una salsa espesa de jitomate, chile ancho y Coca-Cola®. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo

1 cebolla chica, rebanada

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

Sal, al gusto ½ kilo de papas cambray

3 cucharadas de aceite

3 chiles anchos, desvenados

6 jitomates chicos

2 ½ tazas de Coca–Cola® Cómo hacerlo 1. Coloca la carne, ½ cebolla, ajo y laurel en una olla; cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que esté suave. Una vez lista, escurre y deshebra. 2. Mientras, hierve las papas cambray en una olla con agua y sal hasta que estén suaves, pero firmes. Saltéalas en un sartén con 1 cucharada de aceite caliente hasta que se vean doradas. Reserva. 3. Aparte, cuece los chiles con los jitomates y licúalos junto con la Coca-Cola®. Cuela y reserva. 4. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola a fuego medio y sofríe el resto de la cebolla hasta que se vea transparente, agrega la carne cocida y deshebrada y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya dorado un poco. 5. Incorpora las papas doradas y vierte la salsa de Coca-Cola®. Sazona con sal, reduce el fuego y deja que todo hierva junto hasta que la salsa esté espesa, como el mole.

