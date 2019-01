Pastel azteca de chicharrón Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Capas de tortilla cubiertas de chicharron en salsa verde, queso manchego y crema. Sirve como desayuno, comida o cena. Ingredientes ½ taza de aceite

18 tortillas de maíz

15 tomates verdes grandes

2 chiles serranos

½ cebolla chica

1 diente de ajo

5 ramas de cilantro 3 tazas de agua

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite

200 gramos de chicharrón de cerdo, en trozos

200 gramos de queso manchego, rallado

1 taza de crema

1. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa ligeramente un refractario. 2. Calienta ½ taza de aceite en un sartén chico a fuego medio-alto y sumerge una por una las tortillas durante sólo unos segundos. Elimina el exceso de grasa con toallas de papel. 3. Licúa los tomates, chiles serranos, cebolla, ajo, cilantro y 3 tazas de agua. Vierte dentro de una cacerola a fuego suave con 2 cucharadas de aceite caliente, agrega sal y deja que hierva durante 10 minutos. 4. Sumerge el chicharrón en la salsa y deja que se suavice sólo un poco. 5. Coloca en el fondo del refractario una capa de tortillas, cubre con una capa de chicharrón en salsa, agrega encima queso rallado y finalmente crema. Repite el procedimiento de capas hasta terminar con la crema. 6. Hornea hasta que el queso se haya gratinado, entre 10 y 15 minutos. Sirve y espolvorea con queso fresco.

