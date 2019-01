Martini de vodka y manzana Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 1 Esta es una maravillosa bebida para la temporada de calor... y cualquier otra época del año. Es una mezcla de voka, licor de manzana y jugo de manzana. Ingredientes 2 cucharadas de licor de manzana

2 cucharadas de vodka

2 cucharadas de jugo de manzana Cómo hacerlo 1. En una coctelera llena de hielo, combina el licor de manzana, vodka y el jugo de manzana. Agita bien. Vierte dentro de copas cocteleras y decora con una rebanada de manzana.

