Zanahorias en vinagre Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Una botana fácil, pero llena de sabor. Esta receta mezcla rodajas de zanahoria, cebollas cambray y dientes de ajo en vinagre de manzana. Ingredientes ½ taza de aceite de oliva

6 dientes de ajo, pelados

15 cebollas cambray, sin rabo

1 kilo de zanahorias, peladas y en rodajas delgadas

4 tazas de vinagre de manzana

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un una cacerola a fuego medio y sofríe el ajo, cebolla y zanahoria durante 5 minutos. Deja enfriar y agrega el vinagre; hierve a fuego bajo durante 30 minutos. Las zanahorias deben estar suaves, pero aún crujientes. Sazona con sal. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.